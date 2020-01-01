Tokenomie pentru Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Descoperă informații cheie despre Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Native Decentralized Euro Protocol Shares (nDEPS) are the governance token of the Decentralized Euro (dEURO) system. Anyone can obtain newly minted nDEPS by providing equity capital to the system and later return them to reclaim their share of capital. nDEPS holders benefit from the earned fees and liquidation profits, but they are also the ones who bear the residual risk of liquidations, similar to the shareholders of a bank. Therefore, nDEPS holders have an incentive to grow the system and ensure its stability. The governance process is veto-based: anyone can propose new types of collateral or even completely new methods to bring dEURO into circulation, but just 2% of the voting power is sufficient to veto such proposals. Pagină de internet oficială: https://deuro.com/ Carte albă: https://docs.deuro.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.27M $ 5.27M $ 5.27M Ofertă totală: $ 13.48M $ 13.48M $ 13.48M Ofertă aflată în circulație: $ 13.48M $ 13.48M $ 13.48M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.27M $ 5.27M $ 5.27M Maxim dintotdeauna: $ 0.421108 $ 0.421108 $ 0.421108 Minim dintotdeauna: $ 0.378816 $ 0.378816 $ 0.378816 Preț curent: $ 0.390992 $ 0.390992 $ 0.390992 Află mai mult despre prețul tokenului Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)

Tokenomie pentru Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NDEPS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NDEPS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NDEPS, explorează prețul în direct al tokenului NDEPS!

