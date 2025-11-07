Informații privind prețul pentru Nasdaq xStock (QQQX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 613.1 $ 613.1 $ 613.1 Minim 24 h $ 629.77 $ 629.77 $ 629.77 Maxim 24 h Minim 24 h $ 613.1$ 613.1 $ 613.1 Maxim 24 h $ 629.77$ 629.77 $ 629.77 Maxim dintotdeauna $ 2,014.76$ 2,014.76 $ 2,014.76 Cel mai mic preț $ 543.74$ 543.74 $ 543.74 Modificare de preț (1 oră) -0.10% Modificare de preț (1 zi) -2.40% Modificare de preț (7 zile) -2.69% Modificare de preț (7 zile) -2.69%

Prețul în timp real pentru Nasdaq xStock (QQQX) este $614.26. În ultimele 24 de ore, tokenul QQQX a fost tranzacționat între un minim de $ 613.1 și un maxim de $ 629.77, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru QQQX este $ 2,014.76, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 543.74.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, QQQX s-a modificat cu -0.10% în decursul ultimei ore, cu -2.40% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -2.69% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Nasdaq xStock (QQQX)

Capitalizare de piață $ 9.72M$ 9.72M $ 9.72M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 25.93M$ 25.93M $ 25.93M Ofertă află în circulație 15.83K 15.83K 15.83K Ofertă totală 42,208.69156698384 42,208.69156698384 42,208.69156698384

Capitalizarea de piață actuală pentru Nasdaq xStock este $ 9.72M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru QQQX este 15.83K, cu o ofertă totală de 42208.69156698384. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 25.93M.