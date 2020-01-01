Tokenomie pentru NAMI Protocol (NAMI) Descoperă informații cheie despre NAMI Protocol (NAMI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre NAMI Protocol (NAMI) NAMI builds and maintains decentralized DeFi protocols on the Rujira Network, secured by THORChain. Our mission is to make decentralized finance accessible to everyone by removing complexity and delivering clear value. We focus on simplifying on-chain diversification, offering simple, attractive, and sustainable single-sided yield opportunities, and streamlining onboarding and offboarding through our Unification strategy. In addition, we work to enhance liquidity depth across the network through effective market-making strategies, ensuring a smoother and more efficient DeFi experience for all users. NAMI builds and maintains decentralized DeFi protocols on the Rujira Network, secured by THORChain. Our mission is to make decentralized finance accessible to everyone by removing complexity and delivering clear value. We focus on simplifying on-chain diversification, offering simple, attractive, and sustainable single-sided yield opportunities, and streamlining onboarding and offboarding through our Unification strategy. In addition, we work to enhance liquidity depth across the network through effective market-making strategies, ensuring a smoother and more efficient DeFi experience for all users. Pagină de internet oficială: https://namifi.app Carte albă: https://docs.namifi.app Cumpără NAMI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru NAMI Protocol (NAMI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru NAMI Protocol (NAMI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 88.33M $ 88.33M $ 88.33M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.90M $ 1.90M $ 1.90M Maxim dintotdeauna: $ 0.03760331 $ 0.03760331 $ 0.03760331 Minim dintotdeauna: $ 0.00641005 $ 0.00641005 $ 0.00641005 Preț curent: $ 0.01899433 $ 0.01899433 $ 0.01899433 Află mai mult despre prețul tokenului NAMI Protocol (NAMI)

Tokenomie pentru NAMI Protocol (NAMI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru NAMI Protocol (NAMI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NAMI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NAMI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NAMI, explorează prețul în direct al tokenului NAMI!

