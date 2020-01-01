Tokenomie pentru Naked Jim ($JIM) Descoperă informații cheie despre Naked Jim ($JIM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Naked Jim ($JIM) Naked Jim is a meme coin breaking barriers across the Solana blockchain and beyond. The project centers around content creation in the for of high quality 3D animation. The phase of the project is to launch as a meme coin and release webisodes on X. Phase 2 branches out to Instagram and TikTok. And phase 3 to traditional media / streaming services. The only utility it offers... is 100% pure entertainment! Pagină de internet oficială: https://nakedjim.io/ Cumpără $JIM acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Naked Jim ($JIM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Naked Jim ($JIM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 909.96K $ 909.96K $ 909.96K Ofertă totală: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M Ofertă aflată în circulație: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 909.96K $ 909.96K $ 909.96K Maxim dintotdeauna: $ 0.00754141 $ 0.00754141 $ 0.00754141 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00090987 $ 0.00090987 $ 0.00090987 Află mai mult despre prețul tokenului Naked Jim ($JIM)

Tokenomie pentru Naked Jim ($JIM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Naked Jim ($JIM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri $JIM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri $JIM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru $JIM, explorează prețul în direct al tokenului $JIM!

