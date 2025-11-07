Informații privind prețul pentru Naked Crab Man (CRABFURIE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.93% Modificare de preț (1 zi) -4.04% Modificare de preț (7 zile) -17.05% Modificare de preț (7 zile) -17.05%

Prețul în timp real pentru Naked Crab Man (CRABFURIE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul CRABFURIE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CRABFURIE este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CRABFURIE s-a modificat cu +0.93% în decursul ultimei ore, cu -4.04% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.05% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Naked Crab Man (CRABFURIE)

Capitalizare de piață $ 10.24K$ 10.24K $ 10.24K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 10.24K$ 10.24K $ 10.24K Ofertă află în circulație 999.45M 999.45M 999.45M Ofertă totală 999,451,294.877605 999,451,294.877605 999,451,294.877605

Capitalizarea de piață actuală pentru Naked Crab Man este $ 10.24K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CRABFURIE este 999.45M, cu o ofertă totală de 999451294.877605. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.24K.