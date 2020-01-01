Tokenomie pentru My DeFi Pet (DPET) Descoperă informații cheie despre My DeFi Pet (DPET), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre My DeFi Pet (DPET) The DPET token is the lifeblood of the Onchamon universe, fueling your adventures and enhancing your gameplay experience. DPET empowers players to purchase exclusive in-game items, stake and earn rewards, and participate in the game's governance. Operating seamlessly on Binance Smart Chain, OpBNB, and KardiaChain, DPET ensures smooth transactions and interactions, making your journey in the Onchamon world more thrilling and rewarding. The DPET token is the lifeblood of the Onchamon universe, fueling your adventures and enhancing your gameplay experience. DPET empowers players to purchase exclusive in-game items, stake and earn rewards, and participate in the game's governance. Operating seamlessly on Binance Smart Chain, OpBNB, and KardiaChain, DPET ensures smooth transactions and interactions, making your journey in the Onchamon world more thrilling and rewarding. Pagină de internet oficială: https://onchamon.com/ Carte albă: https://docs.onchamon.com/ Cumpără DPET acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru My DeFi Pet (DPET) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru My DeFi Pet (DPET), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 526.84K $ 526.84K $ 526.84K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 50.23M $ 50.23M $ 50.23M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M Maxim dintotdeauna: $ 9.92 $ 9.92 $ 9.92 Minim dintotdeauna: $ 0.00120039 $ 0.00120039 $ 0.00120039 Preț curent: $ 0.01048962 $ 0.01048962 $ 0.01048962 Află mai mult despre prețul tokenului My DeFi Pet (DPET)

Tokenomie pentru My DeFi Pet (DPET): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru My DeFi Pet (DPET) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DPET care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DPET care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DPET, explorează prețul în direct al tokenului DPET!

