Informații privind prețul pentru MuxyAI (MAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.01913929$ 0.01913929 $ 0.01913929 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru MuxyAI (MAI) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MAI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MAI este $ 0.01913929, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MAI s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața MuxyAI (MAI)

Capitalizare de piață $ 58.24K$ 58.24K $ 58.24K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 73.83K$ 73.83K $ 73.83K Ofertă află în circulație 710.00M 710.00M 710.00M Ofertă totală 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru MuxyAI este $ 58.24K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MAI este 710.00M, cu o ofertă totală de 900000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 73.83K.