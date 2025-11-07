Informații privind prețul pentru MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.01141695 Maxim 24 h $ 0.01495167 Maxim dintotdeauna $ 0.02159579 Cel mai mic preț $ 0 Modificare de preț (1 oră) -3.47% Modificare de preț (1 zi) -20.35% Modificare de preț (7 zile) -1.80%

Prețul în timp real pentru MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) este $0.01185127. În ultimele 24 de ore, tokenul MUTE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01141695 și un maxim de $ 0.01495167, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MUTE este $ 0.02159579, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MUTE s-a modificat cu -3.47% în decursul ultimei ore, cu -20.35% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -1.80% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața MUTE SWAP by Virtuals (MUTE)

Capitalizare de piață $ 4.74M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 11.85M Ofertă află în circulație 400.00M Ofertă totală 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru MUTE SWAP by Virtuals este $ 4.74M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MUTE este 400.00M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 11.85M.