Informații privind prețul pentru Music by Virtuals (MUSIC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00102723 $ 0.00102723 $ 0.00102723 Minim 24 h $ 0.00164962 $ 0.00164962 $ 0.00164962 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00102723$ 0.00102723 $ 0.00102723 Maxim 24 h $ 0.00164962$ 0.00164962 $ 0.00164962 Maxim dintotdeauna $ 0.04681096$ 0.04681096 $ 0.04681096 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.36% Modificare de preț (1 zi) +19.73% Modificare de preț (7 zile) +13.21% Modificare de preț (7 zile) +13.21%

Prețul în timp real pentru Music by Virtuals (MUSIC) este $0.00145566. În ultimele 24 de ore, tokenul MUSIC a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00102723 și un maxim de $ 0.00164962, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MUSIC este $ 0.04681096, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MUSIC s-a modificat cu +1.36% în decursul ultimei ore, cu +19.73% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +13.21% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Music by Virtuals (MUSIC)

Capitalizare de piață $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Ofertă află în circulație 997.59M 997.59M 997.59M Ofertă totală 997,589,005.9044687 997,589,005.9044687 997,589,005.9044687

Capitalizarea de piață actuală pentru Music by Virtuals este $ 1.46M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MUSIC este 997.59M, cu o ofertă totală de 997589005.9044687. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.46M.