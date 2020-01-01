Tokenomie pentru Museum Of Memes (MOM) Descoperă informații cheie despre Museum Of Memes (MOM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Museum Of Memes (MOM) Museum of Memes: Explore the Fun and Future of Memecoins Welcome to the Museum of Memes, your digital gateway to the world of memecoins. Here, you can discover the most iconic and up-and-coming tokens that are making waves in the crypto world. From legendary memecoins to hidden gems with "moon potential," this museum showcases the quirky, unpredictable, and often hilarious side of the cryptocurrency market. Each memecoin in our collection comes with its backstory, impact, and insights into its future potential. As new tokens emerge, they will be added to keep the museum fresh, dynamic, and always on the cutting edge. Dive in and explore the digital evolution of memecoins — where memes meet money and the fun never stops! Pagină de internet oficială: https://oncyber.io/museumofmemes

Tokenomie și analiză de preț pentru Museum Of Memes (MOM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Museum Of Memes (MOM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 24.44K $ 24.44K $ 24.44K Ofertă totală: $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M Ofertă aflată în circulație: $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 24.44K $ 24.44K $ 24.44K Maxim dintotdeauna: $ 0.00468506 $ 0.00468506 $ 0.00468506 Minim dintotdeauna: $ 0.00001604 $ 0.00001604 $ 0.00001604 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Museum Of Memes (MOM)

Tokenomie pentru Museum Of Memes (MOM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Museum Of Memes (MOM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MOM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MOM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MOM, explorează prețul în direct al tokenului MOM!

Predicție de preț pentru MOM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MOM? Pagina noastră de predicție de preț pentru MOM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MOM!

