Informații despre MSQ Cycle Burn (BURN) MSQ.Burn started as a memecoin, allowing people to burn their ICP tokens to get a share in the BURN token on-chain mining pool. Then it evolved into a fair token distribution system, which utilizes proof of personhood systems and on-chain randomness to distribute some of the mined BURN tokens to lots of people with no respect to their financial commitment. And now the project is on its way to becoming the so-called "airdrop machine" - a tool, that would allow other projects to distribute their tokens among lots of unique BURN token mining pool members. Pagină de internet oficială: https://burn.msq.tech

Tokenomie și analiză de preț pentru MSQ Cycle Burn (BURN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MSQ Cycle Burn (BURN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 57.84K Ofertă totală: $ 10.20M Ofertă aflată în circulație: $ 10.20M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 57.84K Maxim dintotdeauna: $ 0.381765 Minim dintotdeauna: $ 0.00224419 Preț curent: $ 0.00568173

Tokenomie pentru MSQ Cycle Burn (BURN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MSQ Cycle Burn (BURN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BURN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BURN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BURN, explorează prețul în direct al tokenului BURN!

