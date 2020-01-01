Tokenomie pentru Mrs Miggles (MRSMIGGLES) Descoperă informații cheie despre Mrs Miggles (MRSMIGGLES), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Mrs Miggles (MRSMIGGLES) Mrs Miggles is a Memecoin based on the Mr Miggles Memecoin. The lore is that Mrs Miggles is his loving wife. Both of these coins were created with the launchpad ape.store and both shall fly to the same marketcap to be reunited with each other. After only one day Mrs Miggles has already reached an ATH of 620k USD, showing the interest of the market in this token. We will strive to transform the memespace on basechain into a more cat-centric version of what it is right now, with Mr and Mrs Miggles at the top. Mrs Miggles is a Memecoin based on the Mr Miggles Memecoin. The lore is that Mrs Miggles is his loving wife. Both of these coins were created with the launchpad ape.store and both shall fly to the same marketcap to be reunited with each other. After only one day Mrs Miggles has already reached an ATH of 620k USD, showing the interest of the market in this token. We will strive to transform the memespace on basechain into a more cat-centric version of what it is right now, with Mr and Mrs Miggles at the top. Pagină de internet oficială: https://mrsmigglesbase.com/ Cumpără MRSMIGGLES acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Mrs Miggles (MRSMIGGLES) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Mrs Miggles (MRSMIGGLES), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 137.21K $ 137.21K $ 137.21K Ofertă totală: $ 948.65M $ 948.65M $ 948.65M Ofertă aflată în circulație: $ 948.65M $ 948.65M $ 948.65M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 137.21K $ 137.21K $ 137.21K Maxim dintotdeauna: $ 0.00502618 $ 0.00502618 $ 0.00502618 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00014466 $ 0.00014466 $ 0.00014466 Află mai mult despre prețul tokenului Mrs Miggles (MRSMIGGLES)

Tokenomie pentru Mrs Miggles (MRSMIGGLES): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Mrs Miggles (MRSMIGGLES) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MRSMIGGLES care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MRSMIGGLES care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MRSMIGGLES, explorează prețul în direct al tokenului MRSMIGGLES!

Predicție de preț pentru MRSMIGGLES Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MRSMIGGLES? Pagina noastră de predicție de preț pentru MRSMIGGLES combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MRSMIGGLES!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!