Informații despre Moxie (MOXIE) Moxie - create and own fan tokens Moxie is revolutionizing the $500 billion creator economy by enabling creators to turn their influence into currency. With moxie anyone can launch fan tokens and build stronger bonds with their supporters. It's really simple: 1. Buy fan tokens of people, communities, and brands you admire. Ownership provides access to numerous fans-only benefits on Base and on Farcaster, with more being added regularly. 2. Creators earn daily rewards by using protocols and apps and by engaging with sponsored content. A percentage of their earnings is automatically shared with fans by buying and burning their fan tokens. This increases the price of the tokens for the next buyers, so the earlier people buy in the better. 3: Launch your own fan tokens. The moxie protocol captures fees on every transaction, which are burned. Pagină de internet oficială: https://www.moxie.xyz/ Cumpără MOXIE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Moxie (MOXIE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Moxie (MOXIE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 139.31K $ 139.31K $ 139.31K Ofertă totală: $ 9.87B $ 9.87B $ 9.87B Ofertă aflată în circulație: $ 5.57B $ 5.57B $ 5.57B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 246.65K $ 246.65K $ 246.65K Maxim dintotdeauna: $ 0.01944119 $ 0.01944119 $ 0.01944119 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Moxie (MOXIE)

Tokenomie pentru Moxie (MOXIE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Moxie (MOXIE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MOXIE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MOXIE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MOXIE, explorează prețul în direct al tokenului MOXIE!

Predicție de preț pentru MOXIE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MOXIE? Pagina noastră de predicție de preț pentru MOXIE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MOXIE!

