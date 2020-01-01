Tokenomie pentru MoveZ (MOVEZ) Descoperă informații cheie despre MoveZ (MOVEZ), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MoveZ (MOVEZ) MoveZ brings the next generation of fitness combined with Web3 technology! MoveZ offers a unique earn capability that encourages users around the globe to embrace a healthier lifestyle and give new meaning to ""move-to-earn"" with NFT boosters and loads of other remarkable features! MoveZers have many innovative ways of being rewarded with tokens that can be directly traded for a wide array of benefits! Some of these being goods/services within the app and in real life, exchanging #MOVEZ tokens for profit, and much, much more! Fueled by your ambitions and the latest Web3 technology, MoveZ is powering a fitness revolution — and you're part of it! Pagină de internet oficială: https://www.movez.me/

Tokenomie și analiză de preț pentru MoveZ (MOVEZ) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MoveZ (MOVEZ), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.48K $ 6.48K $ 6.48K Ofertă totală: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ofertă aflată în circulație: $ 390.00M $ 390.00M $ 390.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 83.08K $ 83.08K $ 83.08K Maxim dintotdeauna: $ 0.04790956 $ 0.04790956 $ 0.04790956 Minim dintotdeauna: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului MoveZ (MOVEZ)

Tokenomie pentru MoveZ (MOVEZ): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MoveZ (MOVEZ) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MOVEZ care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MOVEZ care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MOVEZ, explorează prețul în direct al tokenului MOVEZ!

Predicție de preț pentru MOVEZ Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MOVEZ? Pagina noastră de predicție de preț pentru MOVEZ combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MOVEZ!

