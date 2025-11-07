Informații privind prețul pentru Movement Coin (MOVEMENT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.40% Modificare de preț (1 zi) -3.50% Modificare de preț (7 zile) -12.73% Modificare de preț (7 zile) -12.73%

Prețul în timp real pentru Movement Coin (MOVEMENT) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MOVEMENT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MOVEMENT este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MOVEMENT s-a modificat cu +1.40% în decursul ultimei ore, cu -3.50% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.73% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Movement Coin (MOVEMENT)

Capitalizare de piață $ 6.76K$ 6.76K $ 6.76K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 6.76K$ 6.76K $ 6.76K Ofertă află în circulație 998.73M 998.73M 998.73M Ofertă totală 998,729,421.529517 998,729,421.529517 998,729,421.529517

Capitalizarea de piață actuală pentru Movement Coin este $ 6.76K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MOVEMENT este 998.73M, cu o ofertă totală de 998729421.529517. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.76K.