Informații privind prețul pentru Most Holders Ever (GATHA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00000717 $ 0.00000717 $ 0.00000717 Minim 24 h $ 0.00000733 $ 0.00000733 $ 0.00000733 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00000717$ 0.00000717 $ 0.00000717 Maxim 24 h $ 0.00000733$ 0.00000733 $ 0.00000733 Maxim dintotdeauna $ 0.0000757$ 0.0000757 $ 0.0000757 Cel mai mic preț $ 0.00000512$ 0.00000512 $ 0.00000512 Modificare de preț (1 oră) -0.82% Modificare de preț (1 zi) -2.40% Modificare de preț (7 zile) +8.12% Modificare de preț (7 zile) +8.12%

Prețul în timp real pentru Most Holders Ever (GATHA) este $0.00000714. În ultimele 24 de ore, tokenul GATHA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00000717 și un maxim de $ 0.00000733, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GATHA este $ 0.0000757, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000512.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GATHA s-a modificat cu -0.82% în decursul ultimei ore, cu -2.40% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +8.12% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Most Holders Ever (GATHA)

Capitalizare de piață $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K Ofertă află în circulație 997.88M 997.88M 997.88M Ofertă totală 997,878,554.876499 997,878,554.876499 997,878,554.876499

Capitalizarea de piață actuală pentru Most Holders Ever este $ 7.13K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GATHA este 997.88M, cu o ofertă totală de 997878554.876499. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.13K.