Informații privind prețul pentru Mortgage Coin (MORTGAGE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.33% Modificare de preț (1 zi) -6.71% Modificare de preț (7 zile) -16.01% Modificare de preț (7 zile) -16.01%

Prețul în timp real pentru Mortgage Coin (MORTGAGE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MORTGAGE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MORTGAGE este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MORTGAGE s-a modificat cu +1.33% în decursul ultimei ore, cu -6.71% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.01% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Mortgage Coin (MORTGAGE)

Capitalizare de piață $ 14.12K$ 14.12K $ 14.12K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 14.12K$ 14.12K $ 14.12K Ofertă află în circulație 999.34M 999.34M 999.34M Ofertă totală 999,338,197.521453 999,338,197.521453 999,338,197.521453

Capitalizarea de piață actuală pentru Mortgage Coin este $ 14.12K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MORTGAGE este 999.34M, cu o ofertă totală de 999338197.521453. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 14.12K.