Tokenomie pentru MorpheusAI (MOR) Descoperă informații cheie despre MorpheusAI (MOR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MorpheusAI (MOR) Morpheus is designed to incentivize the first peer-to-peer network of personal general purpose AIs that can execute Smart Contracts on behalf of a user, known as Smart Agents. Providing users open-source Smart Agents to connect to their wallets, Dapps, & smart contracts promises to open the world of Web3 to everyone. The user’s Web3 wallet for key management & to sign recommended transactions when interacting with the Smart Agent. A Large Language Model trained on Web3 data including Blockchains, Wallets, Dapps, DAOs, & Smart Contracts. The SmartContractRank algorithm to score & recommend the best Smart Contracts to the user. Longterm memory of user data & connected applications stored locally or via decentralized cloud to provide a broader context to Smart Agent actions. Finally, the average user can talk with their Smart Agent in normal language and have it understand the question and take an action based on their intent/approval. This moment is similar to how Google's search engine opened the early internet up to the general public through their easy to use web interface in the late 1990s. To make Smart Agents accessible to everyone and increase decentralization of their infrastructure, we propose the development of the Morpheus network. The Morpheus network will include a fairly launched token (the "MOR" token) for incentivizing all four of the key contributors to the network. Namely, the community of builders creating interfaces, coders contributing to the Morpheus software/agents, capital providers adding liquidity and those supplying computation, storage and bandwidth. It has been well shown by the history of Bitcoin and Ethereum that free & open competition for scarce digital tokens can provide scalable infrastructure for a public blockchain over long periods of time. Morpheus is designed to incentivize the first peer-to-peer network of personal general purpose AIs that can execute Smart Contracts on behalf of a user, known as Smart Agents. Providing users open-source Smart Agents to connect to their wallets, Dapps, & smart contracts promises to open the world of Web3 to everyone. The user’s Web3 wallet for key management & to sign recommended transactions when interacting with the Smart Agent. A Large Language Model trained on Web3 data including Blockchains, Wallets, Dapps, DAOs, & Smart Contracts. The SmartContractRank algorithm to score & recommend the best Smart Contracts to the user. Longterm memory of user data & connected applications stored locally or via decentralized cloud to provide a broader context to Smart Agent actions. Finally, the average user can talk with their Smart Agent in normal language and have it understand the question and take an action based on their intent/approval. This moment is similar to how Google's search engine opened the early internet up to the general public through their easy to use web interface in the late 1990s. To make Smart Agents accessible to everyone and increase decentralization of their infrastructure, we propose the development of the Morpheus network. The Morpheus network will include a fairly launched token (the "MOR" token) for incentivizing all four of the key contributors to the network. Namely, the community of builders creating interfaces, coders contributing to the Morpheus software/agents, capital providers adding liquidity and those supplying computation, storage and bandwidth. It has been well shown by the history of Bitcoin and Ethereum that free & open competition for scarce digital tokens can provide scalable infrastructure for a public blockchain over long periods of time. Pagină de internet oficială: https://mor.org/ Carte albă: https://github.com/MorpheusAIs/Docs Cumpără MOR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru MorpheusAI (MOR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MorpheusAI (MOR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 12.49M $ 12.49M $ 12.49M Ofertă totală: $ 7.73M $ 7.73M $ 7.73M Ofertă aflată în circulație: $ 3.95M $ 3.95M $ 3.95M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 24.42M $ 24.42M $ 24.42M Maxim dintotdeauna: $ 138.99 $ 138.99 $ 138.99 Minim dintotdeauna: $ 3.01 $ 3.01 $ 3.01 Preț curent: $ 3.16 $ 3.16 $ 3.16 Află mai mult despre prețul tokenului MorpheusAI (MOR)

Tokenomie pentru MorpheusAI (MOR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MorpheusAI (MOR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MOR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MOR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MOR, explorează prețul în direct al tokenului MOR!

Predicție de preț pentru MOR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MOR? Pagina noastră de predicție de preț pentru MOR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MOR!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!