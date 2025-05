Ce este MORK (MORK)

MORK IS FOR THOSE WHO CRAVE A MIX OF ADVENTURE, LAUGHTER AND SOME SERIOUS MEME MAGIC. We are a dog based Meme COIN on the BASE network born from a crazy idea one of our Founders daughter had about trying to help ugly dogs not get killed in the meat market trade. We are now aiming to give part of our value each month to their charity to enable them to cover form of their $80k costs per month it takes to foster/look after these ugly looking little guys.

