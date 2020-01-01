Tokenomie pentru MoonsDust (MOOND) Descoperă informații cheie despre MoonsDust (MOOND), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MoonsDust (MOOND) Reddit Community Points Swap (RCPswap.com) is an Automated Marketing Making DEX protocol deployed on Reddit Arbitrum network. RCPswap is powered by the MOOND token and is a venture developed by MoonsDust - company based in Cyprus. Currently we support r/Cryptocurrency MOONs and r/Fortnite BRICKs, RCPswap will support every new RCP that Reddit introduce. RCPswap fees are 0.9% which gets divided between Liquidity Providers- 0.75% and MoonsDust Treasury- 0.15%. MoonsDust Treasury funds are used to monthly MOOND buyback & burn. In addition, MoonsDust have also developed MoonSSwap.com which is an atomic swap service for Reddit Community Points that distribute it's profits among MOOND tokens holders. Pagină de internet oficială: https://www.moonsdust.com/ Cumpără MOOND acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru MoonsDust (MOOND) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MoonsDust (MOOND), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.82K $ 3.82K $ 3.82K Ofertă totală: $ 3.30M $ 3.30M $ 3.30M Ofertă aflată în circulație: $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.40K $ 6.40K $ 6.40K Maxim dintotdeauna: $ 0.568842 $ 0.568842 $ 0.568842 Minim dintotdeauna: $ 0.00109452 $ 0.00109452 $ 0.00109452 Preț curent: $ 0.0019398 $ 0.0019398 $ 0.0019398 Află mai mult despre prețul tokenului MoonsDust (MOOND)

Tokenomie pentru MoonsDust (MOOND): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MoonsDust (MOOND) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MOOND care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MOOND care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MOOND, explorează prețul în direct al tokenului MOOND!

