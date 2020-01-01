Tokenomie pentru Moonland Metaverse Token (MTK) Descoperă informații cheie despre Moonland Metaverse Token (MTK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Moonland Metaverse Token (MTK) Moonland is a web3 game which combines the quality, fun and engagement of web2 games with the power of blockchain. MTK will allow players to participate in a decentralized economy inside the galactic marketplace, this will greatly enhance gamers experience by allowing them to trade their in-game items with other participants in the game. The goal for the MTK token is to allow anyone to buy, sell, items, weapons, skins, land, spaceships, spare parts, energy, pets, etc. Moonland itself is built on unreal engine 5, which means we aimed for quality above all, the music, sound design has been completely built from scratch and customized for each experience inside of Moonland. Pagină de internet oficială: https://www.moonlandmeta.com

Tokenomie și analiză de preț pentru Moonland Metaverse Token (MTK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Moonland Metaverse Token (MTK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.99K $ 1.99K $ 1.99K Ofertă totală: $ 634.57M $ 634.57M $ 634.57M Ofertă aflată în circulație: $ 58.33M $ 58.33M $ 58.33M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 21.64K $ 21.64K $ 21.64K Maxim dintotdeauna: $ 0.00227936 $ 0.00227936 $ 0.00227936 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Moonland Metaverse Token (MTK)

Tokenomie pentru Moonland Metaverse Token (MTK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Moonland Metaverse Token (MTK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MTK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MTK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MTK, explorează prețul în direct al tokenului MTK!

Predicție de preț pentru MTK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MTK? Pagina noastră de predicție de preț pentru MTK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

