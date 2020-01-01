Tokenomie pentru MoonDog AI (MDOGAI) Descoperă informații cheie despre MoonDog AI (MDOGAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MoonDog AI (MDOGAI) ChadFi is an all-in-one cryptocurrency trading platform designed to simplify and enhance the trading experience. It addresses common challenges faced by traders, such as information overload, security concerns, and time management issues, by integrating advanced tools and AI-driven insights into a single, user-friendly interface. The platform's core feature is MoonDog, an AI Trading Co-Pilot that provides real-time market analysis, identifies high-probability trading setups, and offers personalized trading recommendations. ChadFi aims to empower traders with the tools they need to make informed decisions, maximize profitability, and reclaim their time and freedom. Pagină de internet oficială: https://www.basedmoondog.com/ Carte albă: https://moondog-1.gitbook.io/moondog Cumpără MDOGAI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru MoonDog AI (MDOGAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MoonDog AI (MDOGAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 23.97K $ 23.97K $ 23.97K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 23.97K $ 23.97K $ 23.97K Maxim dintotdeauna: $ 0.01391801 $ 0.01391801 $ 0.01391801 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului MoonDog AI (MDOGAI)

Tokenomie pentru MoonDog AI (MDOGAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MoonDog AI (MDOGAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MDOGAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MDOGAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MDOGAI, explorează prețul în direct al tokenului MDOGAI!

Predicție de preț pentru MDOGAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MDOGAI? Pagina noastră de predicție de preț pentru MDOGAI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MDOGAI!

