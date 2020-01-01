Tokenomie pentru Moon Tropica (CAH) Descoperă informații cheie despre Moon Tropica (CAH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Moon Tropica (CAH) Imagine a Zelda, Animal Crossing, South Park and Crypto mash up! Moon Tropica is inspired by our nostalgia from the games of our childhood and driven by the demands of the gaming industry today with an infusion of crypto current events and meme culture. Travel the islands, unlock special crypto current event quests, solve puzzles and conquer dungeons on your way to ever growing glory! Players will be able to acquire digital real estate, craft valuable items/armor, obtain/upgrade weaponry and create a business storefront for monetization purposes. The native currency CAH will be used to buy and sell assets in the Moon Tropica metaverse. Pagină de internet oficială: http://moontropica.com Cumpără CAH acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Moon Tropica (CAH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Moon Tropica (CAH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.39M $ 2.39M $ 2.39M Ofertă totală: $ 35.00M $ 35.00M $ 35.00M Ofertă aflată în circulație: $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 29.76M $ 29.76M $ 29.76M Maxim dintotdeauna: $ 53.6 $ 53.6 $ 53.6 Minim dintotdeauna: $ 0.136106 $ 0.136106 $ 0.136106 Preț curent: $ 0.850249 $ 0.850249 $ 0.850249 Află mai mult despre prețul tokenului Moon Tropica (CAH)

Tokenomie pentru Moon Tropica (CAH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Moon Tropica (CAH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CAH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CAH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CAH, explorează prețul în direct al tokenului CAH!

