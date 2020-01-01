Tokenomie pentru MOOD AI (MOOD) Descoperă informații cheie despre MOOD AI (MOOD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MOOD AI (MOOD) MOOD AI is an AI-powered Telegram bot that monitors and analyzes the emotional sentiment in crypto communities in real-time. It operates where crypto lives—on Telegram—by scanning and processing thousands of messages from token-specific groups, chat threads, and community discussions. Using advanced natural language processing (NLP) and deep learning models trained specifically on crypto slang, trading jargon, and market behavior, MOOD AI can detect the emotional pulse behind a token long before price action occurs. Users simply subscribe to the tokens they're interested in and receive live updates in the form of interactive MOOD CHARTS, which visualize the sentiment momentum—bullish or bearish—over time. These charts are enriched by AI-driven alerts that notify users of sudden mood shifts, helping them front-run the crowd when hype or panic starts to build. MOOD AI is designed as a tool for edge-seekers, degen traders, and crypto analysts who want to act not just on what the market does, but what the crowd feels—a critical signal in the fast-paced, emotion-driven world of crypto trading. Whether it's spotting a pre-pump frenzy, sensing incoming FUD, or monitoring whale-led discussions, MOOD AI brings a new category of alpha: Emotion-as-a-Service. Pagină de internet oficială: https://www.moodai.bot Carte albă: https://moodai.bot/whitepaper/MOODAI_Whitepaper.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru MOOD AI (MOOD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MOOD AI (MOOD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 23.24K $ 23.24K $ 23.24K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 84.90M $ 84.90M $ 84.90M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 27.37K $ 27.37K $ 27.37K Maxim dintotdeauna: $ 0.00545894 $ 0.00545894 $ 0.00545894 Minim dintotdeauna: $ 0.00026054 $ 0.00026054 $ 0.00026054 Preț curent: $ 0.00027373 $ 0.00027373 $ 0.00027373 Află mai mult despre prețul tokenului MOOD AI (MOOD)

Tokenomie pentru MOOD AI (MOOD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MOOD AI (MOOD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MOOD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MOOD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MOOD, explorează prețul în direct al tokenului MOOD!

Predicție de preț pentru MOOD Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MOOD? Pagina noastră de predicție de preț pentru MOOD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MOOD!

