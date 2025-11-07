Informații privind prețul pentru Monke Phone (MONKEPHONE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00004001 Maxim 24 h $ 0.00011401 Maxim dintotdeauna $ 0.00176224 Cel mai mic preț $ 0.00003995 Modificare de preț (1 oră) -0.11% Modificare de preț (1 zi) -44.88% Modificare de preț (7 zile) -18.38%

Prețul în timp real pentru Monke Phone (MONKEPHONE) este $0.00006279. În ultimele 24 de ore, tokenul MONKEPHONE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00004001 și un maxim de $ 0.00011401, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MONKEPHONE este $ 0.00176224, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00003995.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MONKEPHONE s-a modificat cu -0.11% în decursul ultimei ore, cu -44.88% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -18.38% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Monke Phone (MONKEPHONE)

Capitalizare de piață $ 62.83K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 62.83K Ofertă află în circulație 999.40M Ofertă totală 999,404,701.552383

Capitalizarea de piață actuală pentru Monke Phone este $ 62.83K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MONKEPHONE este 999.40M, cu o ofertă totală de 999404701.552383. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 62.83K.