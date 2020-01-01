Tokenomie pentru MONET (MONET) Descoperă informații cheie despre MONET (MONET), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MONET (MONET) The cto meme project for $MONET started with Toly shouting, "Solana is Monet!" Solana will show that the power of toly is as strong as the power of Elon Musk in crypto. All money will flow to $Monet. Its value will continue to grow and we are confident that our narrative is stronger than any other token. $MONET has a bright future ahead and the community will continue to grow stronger. Solana is Monet! The cto meme project for $MONET started with Toly shouting, "Solana is Monet!" Solana will show that the power of toly is as strong as the power of Elon Musk in crypto. All money will flow to $Monet. Its value will continue to grow and we are confident that our narrative is stronger than any other token. $MONET has a bright future ahead and the community will continue to grow stronger. Solana is Monet! Pagină de internet oficială: https://solanaismonet.com/ Cumpără MONET acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru MONET (MONET) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MONET (MONET), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 8.47K $ 8.47K $ 8.47K Ofertă totală: $ 998.88M $ 998.88M $ 998.88M Ofertă aflată în circulație: $ 998.88M $ 998.88M $ 998.88M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.47K $ 8.47K $ 8.47K Maxim dintotdeauna: $ 0.00015559 $ 0.00015559 $ 0.00015559 Minim dintotdeauna: $ 0.00000394 $ 0.00000394 $ 0.00000394 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului MONET (MONET)

Tokenomie pentru MONET (MONET): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MONET (MONET) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MONET care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MONET care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MONET, explorează prețul în direct al tokenului MONET!

