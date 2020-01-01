Tokenomie pentru Molly the Otter (MOLLY) Descoperă informații cheie despre Molly the Otter (MOLLY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Molly the Otter (MOLLY) Molly is a memecoin based on Molly the Otter, from Billy and Molly tv documentary. We just love otters and we formed a family. Billy knew a female otter had been found dead in the area recently, so he assumed the cub was her orphan. "She was really thin and emaciated, but she wasn't unhealthy - she was just hungry," he says. A local wildlife sanctuary advised him that feeding the animal was allowed as long as he didn't domesticate her. After obtaining the stamp of approval from his wife Susan, Molly the otter became part of the Mail family. Pagină de internet oficială: http://mollyonsol.co/ Cumpără MOLLY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Molly the Otter (MOLLY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Molly the Otter (MOLLY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 8.66K $ 8.66K $ 8.66K Ofertă totală: $ 997.94M $ 997.94M $ 997.94M Ofertă aflată în circulație: $ 997.94M $ 997.94M $ 997.94M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.66K $ 8.66K $ 8.66K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Molly the Otter (MOLLY)

Tokenomie pentru Molly the Otter (MOLLY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Molly the Otter (MOLLY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MOLLY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MOLLY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MOLLY, explorează prețul în direct al tokenului MOLLY!

