Molecular Entity is about a futuristic display of art and community.The project grows at the pace and strength of the community and team. Ultimately we appreciate the and and kick it on voice chat! We'll be adding a lot of the art to our website and social media so that it could be appreciated! With over 10 years of experience in the crypto space, I've come to realize that crypto is so much more then just a pump, it's truly about innovation and an overall revolution!
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri MOLECULAR care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri MOLECULAR care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru MOLECULAR, explorează prețul în direct al tokenului MOLECULAR!
