Tokenomie pentru moheji (MOJ) Descoperă informații cheie despre moheji (MOJ), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre moheji (MOJ) Moheji (MOJ) is a utility token on the Solana blockchain inspired by the traditional Japanese "Henohenomoheji" face—a cultural drawing made using hiragana characters. The project aims to blend cultural expression with blockchain technology, promoting simplicity, creativity, and daily use of Web3. With a fixed supply of 1 billion tokens and 6 decimals, MOJ is designed not for speculation, but to encourage accessible blockchain experiences. It emphasizes transparency through open-source code, public token data, and a detailed whitepaper. Moheji's mission is to bring cultural identity into digital life while building a supportive, community-driven ecosystem. Pagină de internet oficială: https://mohejicoin.github.io/moheji-landing-page/ Cumpără MOJ acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru moheji (MOJ) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru moheji (MOJ), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.09K $ 5.09K $ 5.09K Ofertă totală: $ 998.03M $ 998.03M $ 998.03M Ofertă aflată în circulație: $ 998.03M $ 998.03M $ 998.03M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.09K $ 5.09K $ 5.09K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului moheji (MOJ)

Tokenomie pentru moheji (MOJ): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru moheji (MOJ) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MOJ care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MOJ care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MOJ, explorează prețul în direct al tokenului MOJ!

Predicție de preț pentru MOJ Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MOJ? Pagina noastră de predicție de preț pentru MOJ combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MOJ!

