MODULE introduces a new experimental framework for tokenized intelligence and intelligent liquidity: Composable Multi-Agent System Tokens, powered by a novel token standard and execution primitive called ERC-AI. Each MODULE token represents a fully autonomous, programmable AI agent that is composable with other agents to form powerful onchain swarms. By combining the fungibility of ERC-20 and the identity of ERC-721with the logic of ERC-6551, ERC-AI enables a modular swarm of intelligent agents that an reason, act, and evolve together.

Pagină de internet oficială: https://module.tech/

Tokenomie și analiză de preț pentru Module (MODULE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Module (MODULE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 22.84K $ 22.84K $ 22.84K Ofertă totală: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Ofertă aflată în circulație: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 22.84K $ 22.84K $ 22.84K Maxim dintotdeauna: $ 223.25 $ 223.25 $ 223.25 Minim dintotdeauna: $ 2.19 $ 2.19 $ 2.19 Preț curent: $ 2.28 $ 2.28 $ 2.28 Află mai mult despre prețul tokenului Module (MODULE)

Tokenomie pentru Module (MODULE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Module (MODULE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MODULE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MODULE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MODULE, explorează prețul în direct al tokenului MODULE!

