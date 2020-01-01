Explorează tokenomia pentru Modern Stoic (STOIC) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului STOIC, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Modern Stoic (STOIC) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului STOIC, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Bursa MEXC / Preț cripto / Modern Stoic (STOIC) / Tokenomie / Tokenomie pentru Modern Stoic (STOIC) Descoperă informații cheie despre Modern Stoic (STOIC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre Modern Stoic (STOIC) Stoic is a platform that brings together the power of AI agents, LLM models and blockchain technology. Built on Solana, designed for Degens who turned Stoic. Stoic AI will consist of exceptional tools for active traders, all in one spot, easy to access, without the noise. platform that will consist of exceptional tools for active traders , all in one spot, easy to access& are lightening fast! The cryptocurrency market is fast-paced and complex, making it difficult for users to keep up with real-time trends and opportunities. Building transparent, community-driven products Creating intuitive interfaces powered by language models Fostering an inclusive developer ecosystem Advancing AI-blockchain integration Pagină de internet oficială: https://stoicterminal.com/ Carte albă: https://modern-stoic-ai.gitbook.io/modern-stoic-ai Cumpără STOIC acum! Tokenomie și analiză de preț pentru Modern Stoic (STOIC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Modern Stoic (STOIC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 356.86K $ 356.86K $ 356.86K Ofertă totală: $ 999.47M $ 999.47M $ 999.47M Ofertă aflată în circulație: $ 965.89M $ 965.89M $ 965.89M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 369.26K $ 369.26K $ 369.26K Maxim dintotdeauna: $ 0.0248556 $ 0.0248556 $ 0.0248556 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00036748 $ 0.00036748 $ 0.00036748 Află mai mult despre prețul tokenului Modern Stoic (STOIC) Tokenomie pentru Modern Stoic (STOIC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Modern Stoic (STOIC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri STOIC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri STOIC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru STOIC, explorează prețul în direct al tokenului STOIC! Predicție de preț pentru STOIC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta STOIC? Predicție de preț pentru STOIC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta STOIC? Pagina noastră de predicție de preț pentru STOIC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul STOIC! Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.