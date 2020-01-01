Tokenomie pentru Mobcat (MOB)
Informații despre Mobcat (MOB)
Mobcat is an intellectual property (IP) brand designed to connect the Web2 and Web3 worlds. With a mission to redefine storytelling and cultural influence, Mobcat leverages partnerships with industry-leading talent and high-profile collaborations to craft a brand that resonates across entertainment, fashion, and technology.
The project team includes Slumpy Kev, a renowned artist for Cartoon Network; Kalin Stoyanchev, the founder of RENDER Network and Warren Lotas; Baruj Avram, a venture partner at StatelessVC, Professor Frogo, the head of marketing for Coinmarketcap, among many others.
Tokenomie și analiză de preț pentru Mobcat (MOB)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Mobcat (MOB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Mobcat (MOB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Mobcat (MOB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri MOB care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri MOB care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru MOB, explorează prețul în direct al tokenului MOB!
Predicție de preț pentru MOB
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MOB? Pagina noastră de predicție de preț pentru MOB combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.