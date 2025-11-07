Informații privind prețul pentru MOANI (MOANI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.0007617 $ 0.0007617 $ 0.0007617 Minim 24 h $ 0.00105584 $ 0.00105584 $ 0.00105584 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.0007617$ 0.0007617 $ 0.0007617 Maxim 24 h $ 0.00105584$ 0.00105584 $ 0.00105584 Maxim dintotdeauna $ 0.00371014$ 0.00371014 $ 0.00371014 Cel mai mic preț $ 0.0007617$ 0.0007617 $ 0.0007617 Modificare de preț (1 oră) +1.01% Modificare de preț (1 zi) -26.47% Modificare de preț (7 zile) -33.27% Modificare de preț (7 zile) -33.27%

Prețul în timp real pentru MOANI (MOANI) este $0.00077627. În ultimele 24 de ore, tokenul MOANI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0007617 și un maxim de $ 0.00105584, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MOANI este $ 0.00371014, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0007617.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MOANI s-a modificat cu +1.01% în decursul ultimei ore, cu -26.47% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -33.27% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața MOANI (MOANI)

Capitalizare de piață $ 488.58K$ 488.58K $ 488.58K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 4.65M$ 4.65M $ 4.65M Ofertă află în circulație 629.83M 629.83M 629.83M Ofertă totală 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru MOANI este $ 488.58K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MOANI este 629.83M, cu o ofertă totală de 6000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 4.65M.