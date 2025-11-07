Informații privind prețul pentru Moaner Melter Slime (MOANER) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0 Maxim 24 h $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00000623 Cel mai mic preț $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.94% Modificare de preț (1 zi) -2.54% Modificare de preț (7 zile) -2.59%

Prețul în timp real pentru Moaner Melter Slime (MOANER) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MOANER a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MOANER este $ 0.00000623, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MOANER s-a modificat cu +0.94% în decursul ultimei ore, cu -2.54% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -2.59% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Moaner Melter Slime (MOANER)

Capitalizare de piață $ 82.81K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 82.81K Ofertă află în circulație 420.69B Ofertă totală 420,690,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Moaner Melter Slime este $ 82.81K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MOANER este 420.69B, cu o ofertă totală de 420690000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 82.81K.