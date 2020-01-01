Tokenomie pentru MNEE USD Stablecoin (MNEE) Descoperă informații cheie despre MNEE USD Stablecoin (MNEE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MNEE USD Stablecoin (MNEE) Pagină de internet oficială: https://www.mnee.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru MNEE USD Stablecoin (MNEE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MNEE USD Stablecoin (MNEE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 69.99M $ 69.99M $ 69.99M Ofertă totală: $ 69.98M $ 69.98M $ 69.98M Ofertă aflată în circulație: $ 69.98M $ 69.98M $ 69.98M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 69.99M $ 69.99M $ 69.99M Maxim dintotdeauna: $ 1.045 $ 1.045 $ 1.045 Minim dintotdeauna: $ 0.584655 $ 0.584655 $ 0.584655 Preț curent: $ 0.997455 $ 0.997455 $ 0.997455 Află mai mult despre prețul tokenului MNEE USD Stablecoin (MNEE)

Tokenomie pentru MNEE USD Stablecoin (MNEE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MNEE USD Stablecoin (MNEE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MNEE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MNEE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MNEE, explorează prețul în direct al tokenului MNEE!

Predicție de preț pentru MNEE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MNEE? Pagina noastră de predicție de preț pentru MNEE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MNEE!

