Tokenomie pentru Miraya 7f (M7F) Descoperă informații cheie despre Miraya 7f (M7F), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Miraya 7f (M7F) Miraya 7f is an autonomous agent for helping token launches promote their tokens through KOLs/Degens by increasing the hype on X. With Miraya 7f, you can create campaigns, x users start posting using the campaign-relevant hashtag and get incentivized. It consists of 3 agents work autonomously with each other Terminal Agent: Tag Miraya to launch a campaign—it sets a unique hashtag, generates an address within the TEE, and verifies if the user has funded it. Users can also pay extra to have their campaign promoted through Miraya's official automated posts. Scoring Agent: It scores posts and assigns points to all accounts using the campaign-specific hashtag for a campaign. To prevent spam and AI-generated posts, it employs a Points Factor formula. Fee Incentive Agent: While distributing funds to users, it evaluates the campaign's success based on predefined campaign weights and charges a fee ranging from 1-7% per campaign. This process is powered by a fine-tuned ML model. Pagină de internet oficială: https://www.miraya7f.com Carte albă: https://docs.miraya7f.com Cumpără M7F acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Miraya 7f (M7F) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Miraya 7f (M7F), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 17.19K $ 17.19K $ 17.19K Ofertă totală: $ 997.55M $ 997.55M $ 997.55M Ofertă aflată în circulație: $ 997.55M $ 997.55M $ 997.55M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 17.19K $ 17.19K $ 17.19K Maxim dintotdeauna: $ 0.00112931 $ 0.00112931 $ 0.00112931 Minim dintotdeauna: $ 0.0000106 $ 0.0000106 $ 0.0000106 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Miraya 7f (M7F)

Tokenomie pentru Miraya 7f (M7F): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Miraya 7f (M7F) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri M7F care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri M7F care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru M7F, explorează prețul în direct al tokenului M7F!

Predicție de preț pentru M7F Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta M7F? Pagina noastră de predicție de preț pentru M7F combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul M7F!

