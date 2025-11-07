Informații privind prețul pentru Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.0000083$ 0.0000083 $ 0.0000083 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -1.03% Modificare de preț (7 zile) -31.62% Modificare de preț (7 zile) -31.62%

Prețul în timp real pentru Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MIRAI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MIRAI este $ 0.0000083, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MIRAI s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -1.03% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -31.62% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Mirai The WhiteRabbit (MIRAI)

Capitalizare de piață $ 25.19K$ 25.19K $ 25.19K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 25.19K$ 25.19K $ 25.19K Ofertă află în circulație 420.69B 420.69B 420.69B Ofertă totală 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Mirai The WhiteRabbit este $ 25.19K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MIRAI este 420.69B, cu o ofertă totală de 420690000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 25.19K.