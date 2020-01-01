Explorează tokenomia pentru Mirada AI (MIRX) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului MIRX, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Mirada AI (MIRX) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului MIRX, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre Mirada AI (MIRX) Mirada AI is a decentralized artificial intelligence platform that leverages blockchain technology to democratize AI capabilities. It offers a range of advanced AI services, including image generation, natural language processing, AI search, audio generation, and animation, which can be accessed through its platform, bots, and easy-to-use APIs. This platform aims to bridge the gap between blockchain and AI, providing a decentralized model that promotes community engagement, unbiased AI, and sustainable funding. MIRX is the native cryptocurrency of the Mirada AI platform. It is used to upgrade to a Premium subscription that unlocks faster generation times, better models, and new features. It can also facilitate transactions, governance, and other economic activities within the ecosystem. Pagină de internet oficială: https://mirada.ai Carte albă: https://mirada.ai/whitepaper Cumpără MIRX acum! Tokenomie și analiză de preț pentru Mirada AI (MIRX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Mirada AI (MIRX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.61K $ 1.61K $ 1.61K Ofertă totală: $ 988.73M $ 988.73M $ 988.73M Ofertă aflată în circulație: $ 69.83M $ 69.83M $ 69.83M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 22.79K $ 22.79K $ 22.79K Maxim dintotdeauna: $ 0.01443 $ 0.01443 $ 0.01443 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Mirada AI (MIRX) Tokenomie pentru Mirada AI (MIRX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Mirada AI (MIRX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MIRX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MIRX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. 