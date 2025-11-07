Informații privind prețul pentru Mint Club V1 (MINT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.29% Modificare de preț (1 zi) +2.85% Modificare de preț (7 zile) -14.78% Modificare de preț (7 zile) -14.78%

Prețul în timp real pentru Mint Club V1 (MINT) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MINT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MINT este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MINT s-a modificat cu +0.29% în decursul ultimei ore, cu +2.85% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.78% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Mint Club V1 (MINT)

Capitalizare de piață $ 340.21K$ 340.21K $ 340.21K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 340.21K$ 340.21K $ 340.21K Ofertă află în circulație 1.15T 1.15T 1.15T Ofertă totală 1,149,363,840,000.0 1,149,363,840,000.0 1,149,363,840,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Mint Club V1 este $ 340.21K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MINT este 1.15T, cu o ofertă totală de 1149363840000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 340.21K.