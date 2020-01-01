Tokenomie pentru Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) Descoperă informații cheie despre Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) Elon has been saying on X for a couple months now that he wants a miniature woolly mammoth as a pet once Colossal Biosciences brings them back from extinction. Colossal recently brought back the Dire Wolf so this is very well a possibility in the not so distant future. As we all know with Elon, he doesn't joke about this stuff. Pagină de internet oficială: https://woollytoken.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 295.83K $ 295.83K $ 295.83K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 295.83K $ 295.83K $ 295.83K Maxim dintotdeauna: $ 0.00926591 $ 0.00926591 $ 0.00926591 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00029583 $ 0.00029583 $ 0.00029583 Află mai mult despre prețul tokenului Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY)

Tokenomie pentru Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WOOLLY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WOOLLY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WOOLLY, explorează prețul în direct al tokenului WOOLLY!

