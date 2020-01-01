Tokenomie pentru Mini GOUT (MINIGOUT) Descoperă informații cheie despre Mini GOUT (MINIGOUT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Mini GOUT (MINIGOUT) MiniGOUT is a member of the DOGE family along with brothers Shiba, Floki, Neiro, GOUT,... that are exploding in the memecoin space. MiniGOUT is a little dog that was born with a strong passion for technology. Considered the cutest and most active dog in memecoin, MiniGOUT promises to be a CTO project that will make memcoin on the BSC platform explode strongly. The MiniGOUT is a community-powered cryptocurrency built for fun and fueled by the iconic doge meme. We empower you to easily buy, trade, and join a passionate pack of doge enthusiasts. Pagină de internet oficială: https://minigout.com/ Cumpără MINIGOUT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Mini GOUT (MINIGOUT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Mini GOUT (MINIGOUT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 154.27K $ 154.27K $ 154.27K Ofertă totală: $ 555.00B $ 555.00B $ 555.00B Ofertă aflată în circulație: $ 555.00B $ 555.00B $ 555.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 154.27K $ 154.27K $ 154.27K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Mini GOUT (MINIGOUT)

Tokenomie pentru Mini GOUT (MINIGOUT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Mini GOUT (MINIGOUT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MINIGOUT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MINIGOUT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MINIGOUT, explorează prețul în direct al tokenului MINIGOUT!

Predicție de preț pentru MINIGOUT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MINIGOUT? Pagina noastră de predicție de preț pentru MINIGOUT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MINIGOUT!

