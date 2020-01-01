Tokenomie pentru MineTard AI (MTARD)
MineTard, the first AI-powered token on Solana, can self-learn and play Minecraft autonomously, live-streaming its gameplay on X and Kick. Holders can pay to influence its in-game behavior, creating an interactive and entertaining experience for the community.
The token is deployed on the Solana blockchain, with $MTard leveraging OpenAI for gameplay (Sonnet 3.5) and Llama 3.1 for generating images, creative names, and engaging content.
Tokenomie pentru MineTard AI (MTARD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru MineTard AI (MTARD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri MTARD care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri MTARD care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru MTARD, explorează prețul în direct al tokenului MTARD!
