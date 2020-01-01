Tokenomie pentru Minerva Wallet (MIVA) Descoperă informații cheie despre Minerva Wallet (MIVA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

The Minerva Wallet SuperToken (MIVA token) is a ERC-20 compatible utility token, planned to provide a wide range of benefits and incentives for Minerva Wallet users. The MIVA token can be freely transferred between accounts and exchanged for other assets on the xDai Chain as well as moved to other chains via established bridges. With various incentive and rewarding programs the circulating supply will be gradually increased over time and will depend on the monthly active users of the Minerva Wallet. Pagină de internet oficială: https://minerva.digital/

Tokenomie și analiză de preț pentru Minerva Wallet (MIVA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Minerva Wallet (MIVA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 25.38K $ 25.38K $ 25.38K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 13.64M $ 13.64M $ 13.64M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.86M $ 1.86M $ 1.86M Maxim dintotdeauna: $ 0.576706 $ 0.576706 $ 0.576706 Minim dintotdeauna: $ 0.00182931 $ 0.00182931 $ 0.00182931 Preț curent: $ 0.00186047 $ 0.00186047 $ 0.00186047 Află mai mult despre prețul tokenului Minerva Wallet (MIVA)

Tokenomie pentru Minerva Wallet (MIVA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Minerva Wallet (MIVA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MIVA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MIVA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MIVA, explorează prețul în direct al tokenului MIVA!

