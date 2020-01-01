Tokenomie pentru Mineable (MNB) Descoperă informații cheie despre Mineable (MNB), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Mineable (MNB) What is Mineable? Mineable is a web3 ecosystem with advanced tokenomics at its core, Mineable enables its users to earn passive block rewards with no prior cryptocurrency mining experience, no hardware, no power usage and no limitations. Users purchase & deploy Virtual GPUs and are rewarded with MNB each time a block is mined, rewards are calculated on a network share basis. MNB is Mineable's native token and is used to upgrade & expand operations or sold for a potential profit. A giant step forward in the Web 3.0 era, Mineable is creating a space where crypto enthusiasts can continue to grow their portfolios while promoting sustainability. There are many benefits to using Mineable. The platform is easy and intuitive, allowing all to get involved. Web3 and crypto may be foreign concepts to some, but users do not need costly mining rigs or a background in crypto to be involved. Virtual GPUs are continuously mining MNB passively. All users, even those with physical limitations, can be part of the Mineable community. Pagină de internet oficială: https://mineable.io Carte albă: https://whitepaper.mineable.io/mineable-whitepaper/ Cumpără MNB acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Mineable (MNB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Mineable (MNB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.00K $ 9.00K $ 9.00K Ofertă totală: $ 682.29M $ 682.29M $ 682.29M Ofertă aflată în circulație: $ 599.85M $ 599.85M $ 599.85M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 10.24K $ 10.24K $ 10.24K Maxim dintotdeauna: $ 0.124163 $ 0.124163 $ 0.124163 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Mineable (MNB)

Tokenomie pentru Mineable (MNB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Mineable (MNB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MNB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MNB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MNB, explorează prețul în direct al tokenului MNB!

Predicție de preț pentru MNB Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MNB? Pagina noastră de predicție de preț pentru MNB combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MNB!

