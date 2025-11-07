Informații privind prețul pentru Mine Blue (MB) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.02751089 $ 0.02751089 $ 0.02751089 Minim 24 h $ 0.04315181 $ 0.04315181 $ 0.04315181 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.02751089$ 0.02751089 $ 0.02751089 Maxim 24 h $ 0.04315181$ 0.04315181 $ 0.04315181 Maxim dintotdeauna $ 0.065992$ 0.065992 $ 0.065992 Cel mai mic preț $ 0.01399899$ 0.01399899 $ 0.01399899 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -4.45% Modificare de preț (7 zile) +48.94% Modificare de preț (7 zile) +48.94%

Prețul în timp real pentru Mine Blue (MB) este $0.03868951. În ultimele 24 de ore, tokenul MB a fost tranzacționat între un minim de $ 0.02751089 și un maxim de $ 0.04315181, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MB este $ 0.065992, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01399899.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MB s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -4.45% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +48.94% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Mine Blue (MB)

Capitalizare de piață $ 55.64M$ 55.64M $ 55.64M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 386.92M$ 386.92M $ 386.92M Ofertă află în circulație 1.44B 1.44B 1.44B Ofertă totală 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Mine Blue este $ 55.64M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MB este 1.44B, cu o ofertă totală de 10000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 386.92M.