Informații despre Mind Body Soul (MBS) MBS Token is a next-generation cryptocurrency built to power the future of decentralized finance (DeFi), digital commerce, and cross-border transactions. Designed with security, speed, and utility in mind, MBS Token offers real-world use cases, community empowerment, and long-term growth potential. Secure & Transparent Lightning-Fast Transactions Real-World UtilityMind Body Soul Club is a holistic wellness community dedicated to nurturing physical health, mental clarity, and spiritual growth through yoga, meditation, and mindful living practices. At the heart of the club is the MBS token, a unique digital utility token that powers the club's ecosystem. Members can use MBS tokens to access exclusive classes, wellness retreats, personalized coaching, and community events, as well as to reward contributions and engagement within the club! Pagină de internet oficială: https://mbstoken.live/ Carte albă: https://mbstoken.live/mbs-whitepaper.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru Mind Body Soul (MBS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Mind Body Soul (MBS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 637.25K $ 637.25K $ 637.25K Ofertă totală: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Ofertă aflată în circulație: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 637.25K $ 637.25K $ 637.25K Maxim dintotdeauna: $ 1.088 $ 1.088 $ 1.088 Minim dintotdeauna: $ 0.112065 $ 0.112065 $ 0.112065 Preț curent: $ 0.127452 $ 0.127452 $ 0.127452 Află mai mult despre prețul tokenului Mind Body Soul (MBS)

Tokenomie pentru Mind Body Soul (MBS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Mind Body Soul (MBS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MBS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MBS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MBS, explorează prețul în direct al tokenului MBS!

