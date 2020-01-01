Tokenomie pentru MimboGameGroup (MGG) Descoperă informații cheie despre MimboGameGroup (MGG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MimboGameGroup (MGG) MGG(MimboGameGroup) Token Launched in 2025 by a team based in South Korea and the United States, MGG is the native token of the MimboNode Web3 gaming ecosystem. The project aims to build a reward-based gaming platform that integrates blockchain infrastructure with real-time gameplay experiences. In the MGG ecosystem, all tokens are created solely through node operation rewards. There is no team allocation or external reserve supply, and the distribution mechanism is designed to ensure fair and transparent reward issuance based on smart contract logic. The platform supports various game developers and publishers who can integrate blockchain functionality into their games using the MimboNode API and SDK. This enables in-game assets and rewards to be securely issued, stored, and traded via blockchain. MGG's tokenomics promote sustainability and community participation through utility in staking, governance, and access to exclusive game content. The team is preparing for listings on decentralized exchanges (DEX), and a smart contract audit is underway to ensure platform security. As part of its roadmap, MGG plans to expand into global markets and form strategic partnerships with GameFi platforms, enhancing user engagement and token utility within the gaming space. Pagină de internet oficială: https://mimbonode.io/ Carte albă: https://mimbonode.gitbook.io/mgg-paper

Tokenomie și analiză de preț pentru MimboGameGroup (MGG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MimboGameGroup (MGG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 195.17M $ 195.17M $ 195.17M Ofertă totală: $ 114.60B $ 114.60B $ 114.60B Ofertă aflată în circulație: $ 114.60B $ 114.60B $ 114.60B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 195.17M $ 195.17M $ 195.17M Maxim dintotdeauna: $ 0.00171151 $ 0.00171151 $ 0.00171151 Minim dintotdeauna: $ 0.0011239 $ 0.0011239 $ 0.0011239 Preț curent: $ 0.00170307 $ 0.00170307 $ 0.00170307 Află mai mult despre prețul tokenului MimboGameGroup (MGG)

Tokenomie pentru MimboGameGroup (MGG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MimboGameGroup (MGG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MGG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MGG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MGG, explorează prețul în direct al tokenului MGG!

