Informații despre Mikawa Inu (SHIKOKU) Born from the spirit of the wild, the Mikawa Inu ($SHIKOKU) token takes its inspiration from the fierce yet loyal Shikoku dog—a legendary hunter from the rugged mountains of Japan. Known for its bravery, cunning, and devotion, the Shikoku dog is more than just a pet. It's a symbol of loyalty, strength, and freedom. That's exactly what the Mikawa Inu token represents in the crypto world. As a meme token, $SHIKOKU isn't just here for laughs. It's here to build a loyal pack of holders who are ready to break free from the mainstream and hunt for the best gains on the Solana network. Whether you're a crypto veteran or a meme enthusiast looking for the next moonshot, Mikawa Inu is your ride or die. Pagină de internet oficială: https://www.mikawainu.com/ Carte albă: https://mikawa-inu-1.gitbook.io/mikawa-inu-whitepaper

Tokenomie și analiză de preț pentru Mikawa Inu (SHIKOKU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Mikawa Inu (SHIKOKU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 84.27K $ 84.27K $ 84.27K Ofertă totală: $ 998.86T $ 998.86T $ 998.86T Ofertă aflată în circulație: $ 998.86T $ 998.86T $ 998.86T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 84.27K $ 84.27K $ 84.27K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Mikawa Inu (SHIKOKU)

Tokenomie pentru Mikawa Inu (SHIKOKU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Mikawa Inu (SHIKOKU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SHIKOKU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SHIKOKU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SHIKOKU, explorează prețul în direct al tokenului SHIKOKU!

