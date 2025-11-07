Informații privind prețul pentru Midas The Minotaur (MIDAS) (USD)

Prețul în timp real pentru Midas The Minotaur (MIDAS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MIDAS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MIDAS este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MIDAS s-a modificat cu +1.74% în decursul ultimei ore, cu -3.97% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -3.49% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Midas The Minotaur (MIDAS)

Capitalizarea de piață actuală pentru Midas The Minotaur este $ 4.44M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MIDAS este 8.89B, cu o ofertă totală de 8888888888.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 4.44M.