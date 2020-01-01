Tokenomie pentru MIAOCoin (MIAO) Descoperă informații cheie despre MIAOCoin (MIAO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MIAOCoin (MIAO) Miao is the first memecoin with animal sounds as IP. Miao ai is a blockchain-based artificial intelligence game token launch platform dedicated to building an efficient, fast and intelligent artificial intelligence game ecosystem. It adheres to the "meow philosophy" and aims to accelerate every token transaction. Its cute brand image allows users to experience the technological charm of encrypted artificial intelligence MEME in a fun and easy way. Pagină de internet oficială: https://www.miao.cool/ Carte albă: https://www.miao.cool/

Tokenomie și analiză de preț pentru MIAOCoin (MIAO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MIAOCoin (MIAO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Maxim dintotdeauna: $ 0.01560977 $ 0.01560977 $ 0.01560977 Minim dintotdeauna: $ 0.00114031 $ 0.00114031 $ 0.00114031 Preț curent: $ 0.00130198 $ 0.00130198 $ 0.00130198 Află mai mult despre prețul tokenului MIAOCoin (MIAO)

Tokenomie pentru MIAOCoin (MIAO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MIAOCoin (MIAO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MIAO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MIAO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MIAO, explorează prețul în direct al tokenului MIAO!

